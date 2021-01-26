YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Güroymak’ta karla mücadele çalışması

Güroymak’ta karla mücadele çalışması

26.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.İlçe merkezinde caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan sarkıtlar, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için itfaiye ekipleri harekete geçti.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
İlçe merkezinde caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan sarkıtlar, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı.
Yoğun kar yağışının ardından Güroymak Belediyesi karla mücadele ekipleri 169 kilometrelik yol ağını kardan temizledi. Eksi 15 dereceyi bulan havaya rağmen Güroymak Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütleleri ise kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Yol açma çalışmalarına D300 karayolunu da dâhil ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, “Şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlarımızın yollarını da açtık. İlçede kapalı yolumuz kalmadı. Meteoroloji hava raporuna göre hafta içinde kar yağışı bekleniyor. Belediye olarak kar yağışı durumunda çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam edeceğiz” dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci de katıldı Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci de katıldı
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:29
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Bitlis Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Bitlis’te kardan dağlar oluştu

Bitlis’te kardan dağlar oluştu

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı

Güroymak’ta 43 hayvan havasızlıktan telef oldu

Güroymak’ta 43 hayvan havasızlıktan telef oldu

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Bitlis’te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bitlis’te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.