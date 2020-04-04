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Gürpınar belediyesi ilçede bulunan tüm yaşlılara hijyen paketi dağıttı

VAN HABERLERİ  | 04.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında ilçede bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşlara hijyen paketi dağıttı.Gürpınar Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında ilçede bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşlara hijyen paketi dağıttı.
Gürpınar Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfektan çalışmasının yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşları ev ev ziyaret ederek evden çıkmamaları konusunda bilgilendiren belediye ekipleri, içerisinde kolonya, ıslak mendil, maske ve bilgilendirme mektubunun bulunduğu hijyen paketlerini teslim etti. İlçede bulunan 79 Mahalle ile 86 Mezrayı ziyaret eden ekiplere belediye meclis üyeleri de eşlik etti.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaptığı açıklamada vatandaşların bu süreçte yalnız bırakılmayacağını belirterek, “Hamdolsun bu süreçte Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla ilçemizde bulunan tüm yaşlılarımızı ziyaret ettik, gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Ziyaret ettiğimiz her büyüğümüzden devletimize ve Cumhurbaşkanımıza aldığımız hayır dualarla dönüyoruz. Gürpınar Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Ancak vaka sayılarının arttığı şu günlerde hemşehrilerimizin sokağa çıkmamalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini özellikle hatırlatıyorum” dedi.

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