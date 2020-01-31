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Gürpınar Belediyesinden sigara denetimi

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için kahvehanelerde denetim yaptı.İlçede faaliyet gösteren kahvehane ve kafelerde denetim yapan ekipler; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun gereği ile vatandaşları ve esnafı yasa hakkında bilgilendirerek, yasağa uyulması konusunda uyardı.

Gürpınar Belediyesinden sigara denetimi

Van’ın Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için kahvehanelerde denetim yaptı.
İlçede faaliyet gösteren kahvehane ve kafelerde denetim yapan ekipler; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun gereği ile vatandaşları ve esnafı yasa hakkında bilgilendirerek, yasağa uyulması konusunda uyardı. Açık havada sigara içen vatandaşları izmaritleri yerlere atmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların sigara yasağı konusundaki sorularını da cevaplandırdı.
Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, toplumun ortak yaşam alanı olan noktalarda vakit geçirirken kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine vurguladı.
Denetimlerle vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Tanış, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve dumansız hava sahalarında gönül rahatlığıyla vakit geçirmeleri için denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerin amacı sigara içeni yakalamak ve ceza kesmek değil, denetimlerle vatandaşı sigara yasağı konusunda bilgilendirmeyi amaç ediniyoruz. Yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz bazı küçük eksiklikler hakkında da gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda denetimlerimiz her alanda devam edecektir” dedi.

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