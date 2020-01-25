YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gürsel Aksel Stadyumu’nun çevresi yenilendi

Gürsel Aksel Stadyumu’nun çevresi yenilendi

İZMİR HABERLERİ  | 25.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak stadın çevresindeki düzenleme çalışmalarını tamamladı.Çalışmalar kapsamında Gürsel Aksel Stadyumunu çevreleyen Gürsel Aksel Bulvarı, 15.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak stadın çevresindeki düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar kapsamında Gürsel Aksel Stadyumunu çevreleyen Gürsel Aksel Bulvarı, 15. Sokak, 20/3 Sokak ve İnönü Caddesi baştan sona yenilendi. Taraftarların rahat bir şekilde stadyuma ulaşabilmesi için çevre yollarda altyapı düzenlemesi, asfalt serim ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Yayaların güvenli ulaşımlarını sağlamak için de hissedilebilir yüzeyleri ve bordürleri yıpranan kaldırımlar yenilendi. Kaldırım olmayan bölgelere ise yeni kaldırımlar yapıldı.
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nun çevresindeki düzenleme çalışmaları kapsamında Gürsel Aksel Bulvarında 960 metrelik yeni kaldırım uygulaması ve 480 metrelik orta refüj ve yeşil alan imalatı yapıldı. 20/3 sokakta 300 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. 15. Sokak’ta toplamda 960 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi. İnönü Caddesinde 2 bin metrekarelik yeşil alan ve park düzenlemesi yapıldı. 15. Sokakta yaklaşık 670 tonluk, Gürsel Aksel Bulvarında yaklaşık 2 bin 500 tonluk, 20/3 sokakta ise yaklaşık 480 tonluk asfalt serimi yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Uğur Mumcu Buca’da tiyatro ve şiirlerle anıldıUğur Mumcu Buca’da tiyatro ve şiirlerle anıldı
Alaçatıspor’a esnaftan tam destekAlaçatıspor’a esnaftan tam destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

İzmir Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:29
İkindi
16:08
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Bozdağ beyaza büründü

Bozdağ beyaza büründü

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.