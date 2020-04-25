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Gürsu’da resim yarışması sonuçlandı

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bu yıl 23 Nisan’ı evlerinde yaşayan çocukların bayram coşkularını hissetmeleri için Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ödüllü resim yarışması, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlendi.

Bu yıl 23 Nisan’ı evlerinde yaşayan çocukların bayram coşkularını hissetmeleri için Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.
Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ödüllü resim yarışması, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlendi. Gürsu Belediyesi whatsapp hattı üzerinden resimlerini belediyeye gönderen çocuklar, 23 Nisan coşkularını çizimleriyle kağıtlara yansıttı.
“İçlerindeki güzellikleri yansıtan ışıl ışıl bakan gözleriyle bizlere umudun ışığını hissettiren çocuklarımızın bayram coşkularını resimlerinde gördük” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu yıl bayramlarını evlerinde kutlayan çocuklarımızın, bayram sevinçlerini, heyecanlarını yaşamalarına bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltının hiç sönmeyeceği güzel yarınlarda sağlıkla dolu ömürler yaşamalarını diliyorum” dedi.
Yarışmada dereceye giren çocuklara; bisiklet, akıllı saat ve oyun seti hediye edilirken, katılım sağlayan tüm çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

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