YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek

Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek

03.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patenti de alınan sistemde, kullanıcısı tarafından belirlenen ses aralığının yazılıma yüklenmesiyle dış veya iç mekanda oluşan ses, açılıp kapanan paneller sayesinde belirli seviyede tutulabiliyor

ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan yüksek mimar Öznur Çakır Aydoğan'ın hazırladığı Adaptive Sound Shield (uyarlanabilir ses kalkanı) ile iç ve dış mekanlarda gürültü kirliliği önlenebilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında, yüksek mimar Aydoğan'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Aksoy'un danışmanlığında hazırladığı "uyarlanabilir ses kalkanı" da yer alıyor. Patenti alınan sistem, iç ve dış mekanlarda kullanılabiliyor.

Kullanıcısı tarafından belirlenen ses aralığının yazılıma yüklenmesiyle dış veya iç mekanda oluşan ses, açılıp kapanan paneller sayesinde belirli bir seviyede tutulabiliyor. Projeyle, özellikle büyükşehirler ve ses seviyesinin yüksek olduğu iç mekanlarda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öznur Çakır Aydoğan, AA muhabirine, projelerini yüksek gürültülü megapol şehirlerde gürültü kirliliğine karşı geliştirdiklerini söyledi.

Ses desibelini algılayan dinamik bir cephe modülü tasarladıklarını belirten Aydoğan, "Sistem, hareketli panellerden oluşuyor. Belirlediğimiz ses desibeli aralıklarını sisteme yüklüyoruz. Ses bu desibelin üstüne çıktığında hareketli yapraklar kapanarak, gürültüyü engelliyor. Ses seviyesi düştüğünde kendiliğinden açılıyor. Bu sayede içerideki ses seviyesini sabit tutabiliyoruz." dedi.

Sistemin iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabildiğini vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti:

"İlk çıkış noktamız İstanbul, Ankara ve İzmir gibi megapol şehirler. Binaların dış cephesi bu sistemle kaplanabilir. Bu sayede dışarıdan içeriye giren sesi kontrol altına almış olacağız. Gürültü kirliliği de diğer kirlilikler gibi çok önemli. Biz hem buna dikkat çekiyoruz hem de önüne geçecek interaktif sistem geliştiriyoruz. Oditoryum konferans salonu gibi iç mekanlarda da değerlendirilebilir. İç mekanın bu sistemle ses konforunu belirleyebiliriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyorSamsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor
Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kameradaAntalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulunduAydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Samsun Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Cem Eczanesi
Ilkadim
Duygu Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.