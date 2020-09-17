YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Gururla madalyalarını aldılar

Gururla madalyalarını aldılar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin aileleri ile gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla, Türkiye ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül ve şehit olan kişilere verilen Devlet Övünç Madalyası, Türkiye genelinde bugün takdim ediliyor.

Eskişehir’de, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin aileleri ile gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.
Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla, Türkiye ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül ve şehit olan kişilere verilen Devlet Övünç Madalyası, Türkiye genelinde bugün takdim ediliyor. Bu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilen toplam 11 şehit aileleri ve gazilerine madalyalarını takdim etmek amacıyla Eskişehir Valiliğince bir tören düzenlendi. Kente bulunan bir otelde düzenlene törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürlüğü personelleri, şehit aileleri ve şehitlerin geri de bıraktığı minik çocukları, gazileri ve davetli protokolü katıldı.
Kuran- ı Kerim’in okunmasıyla başlayan törende konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletimizin yüceltilmesine, üstün gayretleri ve fedakârlıklarıyla katkıda bulunan gazilerimiz ile vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına ‘Devlet Ödünç Madalyaları’ ile beratlarını temsil etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sizlerin şahsında tüm şehit ve gazilerimizi anmak için düzenlenen bu anlamlı törene katılımlarınızdan dolayı şahsım ve valiliğim adına teşekkür ediyorum. Bize şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada olduğumuz her anı zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak görüyoruz. Çünkü sizler gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak şehit ve gazilerimizin yakınları ve emanetlerisiniz. Sizler vatanımızı ve milletimizi bölme, devletin sinir uçlarını sinsice ele geçirerek millete darbe yapma, yurt içinde ve yurt dışında devletimizin menfaatlerini zaafa uğratma gibi bölücü ve hain emeller güden PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ gibi milli birliğimize kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimizsiniz. Bu övünç madalyalarına, sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen müstesna kişilersiniz. Bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Şehitlik, gazilik veya malul gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Dualarımız da bizlerin de bu makamlara layık olmamız ve bu uğurda çalışmamızdır. Hepimiz sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz. Sizler ‘vatan sağ olsun’ diyerek bu ülke ve millet için en büyük fedakârlığı gösteriyorsunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar milletimiz için ve sizler için çok büyük anlamlar taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığında bir nişanesi olarak kabul edin. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişten günümüze ahirete irtihal etmiş tüm gazi ve şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli gazilerimiz ile malul gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Program sırasında edilen duada, şehitlere rahmet ve gazilere şifa diledi. Ardından madalya takdimi gerçekleştirilirken, toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
SODİGEM yenilenen kadrosuyla çalışmalarına başladı
SODİGEM yenilenen kadrosuyla çalışmalarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.