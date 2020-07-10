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Gustavo ilk kez kızardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 08:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ilk kez kırmızı kart gördü.Süper Ligin 31.haftasında deplasamanda Çaykur Rizespor ile 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da Gustavo Campanharo karşılaşmanın ikinci yarısının 75.dakikasında çift sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Gustavo ilk kez kızardı

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ilk kez kırmızı kart gördü.
Süper Ligin 31.haftasında deplasamanda Çaykur Rizespor ile 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da Gustavo Campanharo karşılaşmanın ikinci yarısının 75.dakikasında çift sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Devre arasında Hes Kablo Kayserispor’a gelen başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez kırmızı kart gördü. Gustavo Campanharo, ligin 32.haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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