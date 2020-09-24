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Güven Hastanesi yöneticileri Eskişehir’de sigorta temsilcileri ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ankara Güven Hastanesi yöneticileri Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Eskişehir’de bir restoranda Sigorta Acenteleri Derneği üyeleri ile bir araya gelen Güven Hastanesi yöneticileri pandemi sürecini değerlendirdi.

Ankara Güven Hastanesi yöneticileri Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Eskişehir’de bir restoranda Sigorta Acenteleri Derneği üyeleri ile bir araya gelen Güven Hastanesi yöneticileri pandemi sürecini değerlendirdi. Yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Güven Sağlık Grubu Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Tuğba Arız, sektörün geçtiği zor günlerde sorun ve çözümleri için sigorta temsilcileri ile bir araya geldiklerini anlattı.
“Sektörün sorunlarını ve çözümlerini konuştuk”
Güven Sağlık Grubu olarak yaklaşık 48 senedir hizmet verdiklerini anlatan Arız, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“ Bu hizmet kapsamında da biz her zaman hem yurt dışı hem yurt içi ile sıcak ilişkiler içinden olduk. Elimizden gelen bütün desteği verdik. Çevre illerimizle olan iş birliğimiz ve onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Sağ olsun bugün bizi Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği ağırlıyor. Onlarla beraber bu etkinliği, özellikle pandemi döneminde zor günlerden geçerken sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Sektörümüzün sorunlarını, çözüm önerileri ile beraber aramızda konuşup, tartışıp, çözüme kavuşturup, misafirlerimizin Ankara’da her zaman güven içerisinde oldukları bir hastane olarak hizmet vermeye devam etmeyi arzu ediyoruz.”
“Güncel sıkıntılarımızın başında sağlık geliyor”
Eskişehir’de yeni kurulan Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Canan Karataş ise etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Sigortacılar Eskişehir’de bir araya geldi. Ankara’da bulunan Güven Hastanesi sağ olsun burada bir etkinlik yapmak istedi. Pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz. Pandemi döneminde olmamızdan kaynaklı güncel sıkıntılarımız sağlık. Sigorta acenteleri olarak da sağlık poliçelerimiz kendimiz ile alakalı, yakınlarımız ile alakalı sigortalılarımızla ilgili, Güven Hastanesi ile ilgili bir tanıtım olacak, soru cevaplarımız olacak. Aklımıza takılan herhangi bir hastalıkta yaşadığımız hastane ile ilgili soruları sorup, cevapları alacağız.”
Konuşmaların ardından Sigorta Acenteleri Derneği tarafından Güven Sağlık Grubu Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Tuğba Arız’a plaket takdim edildi.

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