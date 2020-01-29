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Güven Kepçe, depremzedeler için yardımda bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Güven Kepçe A.Ş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına ulaştırılmak üzere yardımda bulundu.Güven Kepçe A.Ş.

Güven Kepçe A.Ş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına ulaştırılmak üzere yardımda bulundu.
Güven Kepçe A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı ile temasa geçerek yardımda bulunduklarını açıkladı. Demir, “Güven Kepçe A.Ş. olarak Kızılay İstanbul aracılığı ile Elazığ ve Malatya’daki depremden mağdur olan halkımız için çok önemli katkı yapmıştır. Firma olarak her zaman devletimiz ve milletimizin maddi manevi yanında olduğumuz deprem mağdur olan halkımız destek noktasında çorbada tuzumuz olsun istedik. Allah’ım bizleri her türlü felaketlerden bizleri ümmetimizi muhafaza eylesin” dedi.

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