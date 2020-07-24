YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Güven Kepçe, Robot Kaynak testlerine başladı

Güven Kepçe, Robot Kaynak testlerine başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, ağır sanayi üretimlerinde daha kaliteli ve daha seri üretim için robot kaynak testlerine başladıklarını açıkladı.Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, sanayide 4.0 endeksli teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ağır sanayi üretimlerimizi daha kaliteli ve daha seri üretim performansımızı arttıracak Robot kaynak testimiz ilk parça seri kaynak için hazırlandı.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, ağır sanayi üretimlerinde daha kaliteli ve daha seri üretim için robot kaynak testlerine başladıklarını açıkladı.
Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, sanayide 4.0 endeksli teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ağır sanayi üretimlerimizi daha kaliteli ve daha seri üretim performansımızı arttıracak Robot kaynak testimiz ilk parça seri kaynak için hazırlandı. Sektörde Dünya’da ilk sıradaki yerimizi muhafaza etmek ve ülkemize ekonomik anlamda katkı sunmak için yatırımlarımız devam edecek inşallah. Üretime devam ediyoruz. İhracat hız kesmeden devam. Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs’ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5’a yükseldi. Her iki endekste ’V’ çıkışı ilk sinyalini gördük” diye konuştu.
Öte yandan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Güney Amerika pazarına girebilmek için başlattığı 20 milyon liralık yatırımın ardından robot teknolojisi içinde harekete geçmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Kastamonu Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.