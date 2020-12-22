Güvenli: “Kadın Üniversitesi Erzurum’a çok yakışacak”

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli, Erzurum’a Kadın Üniversitesi kurulması yönündeki teklife ESTP olarak tam destek verdiklerini açıkladı. Güvenli, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Selçuklu ve Osmanlı döneminde Çifte Minareli, Yakutiye, Ahmediye, Kurşunlu, Pervizoğlu, Şeyhler ve Kadıoğlu Medreseleri’nde yüzlerce bilim adamı ve alimin yetiştiği Erzurum, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile, Üniversite şehri, öğrenci kenti olma hüviyetini sürdürmektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı 2021 yıllık programına alınan Kadın Üniversitesi Erzurum’a çok yakışacaktır.

Erzurum sosyo kültürel yapısı ve fiziki avantajları, öğrenci yurtları ve öğretim görevlisi kadrosuyla, bir eğitim kenti olarak Erzurum bu noktada gerekli altyapıya yeterince sahip durumdadır. Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak; konuyu ilk kez gündeme getiren Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’e öncelikle teşekkür ediyor, süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzun da, bilinmesini istiyoruz.”

