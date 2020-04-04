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Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli yakalandı

NİĞDE HABERLERİ  | 04.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Niğde’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC’den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1.

Niğde’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC’den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz’ü av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan U.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kemerhisar beldesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan U.K’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
U.K, 2 Nisan’da, eşiyle aynı yurtta güvenlik görevlisi olan Serhat Açıkgöz’ü henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle yaralamış ve olaydan sonra kaçmıştı.

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