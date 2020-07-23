Güvenlik güçleri droneleri Retinar ile yakalayacak

GÖKSEL YILDIRIM - Drone tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin kullanımına yeni radar sistemleri kazandırıldı.

Sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA), diğer bir ismiyle drone sistemleri, son yıllarda özellikle terör örgütleri tarafından kolayca tedarik edilebilmeleri ve kullanılmaları sebebiyle güvenlik güçleri için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Drone tehditlerine karşı önlem olarak çeşitli karıştırıcı sistemleri bulunsa da bu sistemlerin etkisiz hale getirilebilmesi için öncelikle aracın tespit edilmesi gerekiyor. Mini/mikro İHA'ların uzaktan tespiti için de radar sistemleri en kritik sistem olarak ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu sistemlerin güvenlik güçlerine kazandırılması için çalışmalar yürütüyor. Başkanlık ile Meteksan Savunma arasında imzalanan Mini/Mikro İHA Tespit Radar Sistemi Sözleşmesi kapsamında Retinar FAR-AD Drone Tespit Radarı 8 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

Drone sistemlerinin kuşlardan ayırt edilmesi, DJI Phantom, TALON gibi farklı araçların tespit ve takibi gibi birbirinden farklı birçok testi başarıyla tamamlayan Retinar FAR-AD Sistemlerinin teslimatı gerçekleştirildi.