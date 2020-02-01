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Güvercin ‘sansarı’ polis ekiplerince aranıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahsa ait kümesin kilidi kırılarak içindeki 28 güvercini çalındı.Olay, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi İsmet Atilla Caddesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir şahsa ait kümesin kilidi kırılarak içindeki 28 güvercini çalındı.
Olay, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi İsmet Atilla Caddesinde yaşandı. İddialara göre; cadde üzerindeki ikametinin arkasında bulunan boş arazide A.İ.Y.’ye (61) ait güvercin kümesinin kilidini kırarak içeri giren şüpheli F.M., burada bulunan 28 güvercinleri çalarak kaçtı.
Bir süre sonra güvercinlerini kontrol etmek için kümese gelen A.İ.Y., güvercinlerinin yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kapı kilidinin kırıldığını fark eden şahıs, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.
Bölgede araştırma ve güvenlik kamerası çalışmaları yapan ekipler, şüpheli F.M.’nin bulunması için tahkikata devam ediyor.

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