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Güvercinlerin karda yiyecek bulma telaşı

15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Güvercinlerin karda yiyecek bulma telaşı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasının ardından aç kalan güvercinler, karınlarını doyurmak için büyük uğraş veriyorlar.İlçe merkezine bu yılın ilk karın yağmasıyla birlikte sıcaklığın sıfırın altına düşmesi insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasının ardından aç kalan güvercinler, karınlarını doyurmak için büyük uğraş veriyorlar.
İlçe merkezine bu yılın ilk karın yağmasıyla birlikte sıcaklığın sıfırın altına düşmesi insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Binalarının çatılarında aç bekleyen sürüler halindeki güvercinler ilçe halkının evlerin balkonlarına, yollara ve pencere kenarlarına attıkları arpa, buğday ve ekmek kırıntılarını yemek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar.

Güvercinlerin karda yiyecek bulma telaşı

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