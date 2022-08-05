Güzel Sanatlar mezunları ne iş yapar? Güzel Sanatlar bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ülkemizde çok sayıda güzel sanatlar eğitimi veren fakülte ve bölüm bulunmaktadır. Bu fakülteler heykel, müzik, resim gibi sanat dallarına ait eğitimlerle öğrencileri buluşturur. 4 yıllık lisans eğitimi veren Güzel Sanatlar Fakültesi, yetenek sınavı ile öğrenci kabul eder. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için geniş bir iş imkanı vardır. Radyo ve televizyon başta olmak üzere tiyatro ve sinema gibi birçok farklı sektörde iş bulabilirler.

Güzel Sanatlar bölümünün amacı, eğitimini tamamlayan sanatçıların üretim yaparak sektöre, sanata, ülkeye ve dünyaya faydalı olmasıdır. Güzel Sanatlar bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerde sanatsal bakış açısının olması çok önemlidir. Disiplinli, yaratıcı, sorumluluk sahibi olan bireyler için oldukça uygun bir seçim olabilir.

Güzel Sanatlar bölümü nedir?

Toplamda beş sanat çeşidinden oluşan güzel sanatlar; şiir, resim, heykel, müzik ve mimarlıktan oluşur. Son yıllarda Güzel Sanatlar fakültesinde çok daha fazla yeni bölüme yer verilmiştir. Bu yeni bölümlerden bazıları özel üniversitelerde eğitim verir. Bunlar; fotoğraf, grafik, senaryo ve seramik gibi bölümlerdir.

Güzel Sanatlar bölümünün temel amacı, özgün eserler üreten sanatçıları topluma kazandırmaktır. Bu bölümü başarıyla tamamlayan kişiler; ülkemizde resim, edebiyat, heykel gibi sanatların gelişmesine katkıda bulunur. Bu kişiler ürettikleri eserler ile ülkemizi yurt dışında temsil eder.

Güzel Sanatlar bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Güzel Sanatlar, 4 yılık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bazı üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında Giyim Üretim Teknolojisi ve Mimari Dekoratif Sanatlar gibi 2 yıllık eğitimlere de yer verilir. Güzel Sanatlar bölümünde eğitim almak için önce üniversite sınavına girmek gerekir. Yetenek sınavına da giren öğrenciler aldıkları puana göre tercihlerini yapabilir.

Güzel Sanatlar bölümünde teorik ve uygulamalı olarak dersler verilir. Pek çok sanat dalını kapsayan bu bölümde uygulamalı dersler daha fazladır. Güzel Sanatlar bölümünde Türkçe eğitim verilir. Güzel Sanatlar Fakültesi bazı bölümlerde sözel puan ile öğrenci alırken bazı bölümlerde ise eşit ağırlık ve sayısal puanlara göre öğrenci kabul eder.

Güzel Sanatlar bölümü dersleri nedir?

Güzel Sanatlar bölümü dersleri dönemlere göre teorik ve uygulamalı olacak şekilde ayrılır. Güzel Sanatlar bölümünde eğitim alacak öğrencilerin 8 dönem boyunca sorumlu olacakları dersler şöyledir:

İlk ve 2. Dönem Dersleri

Resim Eğitimi

Mesleki Teknolojisi

Genel Sanat Tarihi

Görsel Anlatım Teknikleri

Tasarım Tarihi ve Kültürü

3.ve 4. Dönem Dersleri

Plastik Sanat Öğeleri ve İlkeleri

Temel Fotoğrafçılık

Mitoloji ve İkonografi

Sanat Sosyolojisi

Sanat Tarihi

5.ve 6. Dönem Dersleri

Sanat Eseri Analizi

Güncel Sanat

Görsel İletişim

Dijital Baskı Teknikleri

Çağdaş Resim Sanatı

7.ve 8. Dönem Dersleri

Tasarım Yöntemleri

Temel İletişim Kuramları

Sanat Psikolojisi

Sanat Felsefesi

Popüler Kültür İncelemeleri

Güzel Sanatlar mezunları ne iş yapar?

Güzel Sanatlar bölümünden mezun olan bireyler eğitim yaşamı boyunca öğrendikleri bilgileri iş yaşamlarında da kullanmaları beklenir. Öğretmen olarak kariyer yaşamına devam eden kişiler, çalıştıkları kurum ya da kişiler için en uygun sanat eğitimi programını hazırlayan kişilerdir. Öğrencilerine sanatsal bakış açısı kazandırmak ve sanatın temel ilkelerini öğretmekten sorumludur.

Güzel Sanatlar mezunları iş imkanları konusunda bir sıkıntı yaşamaz. Bu bölümü başarıyla tamamlayan kişiler; sinema sektöründe yönetmen, senarist gibi görevlerle meslek yaşamına başlayabilir. Set fotoğrafçısı, senaryo danışmanı, prodüksiyon amiri olarak kariyerlerine devam eden oldukça fazla meslek çalışanı vardır.

Resim öğretmeni, müzisyen, müze müdürü, sanat galerisi sorumlusu, çevirmen, editör, reklam yazarı ve sanat yönetmeni, grafik tasarımcısı ve çok daha fazlası Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarının sahip oldukları mesleklerdir.

Güzel Sanatlar mezunları nerelerde çalışır?

Güzel Sanatlar bölümünden mezun olan birçok kişi kariyer yaşamına eğitmen olarak devam eder. Güzel Sanatlar mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamu sektörüne göre daha fazladır. Mezunlar eğitimleri sonrası özel eğitim kurumlarında çalışmalarını sürdürür. Güzel Sanatlar mezunlarının kamuda iş olanakları da çeşitlidir. Mezunlar kamu kurumlarda kendilerine çeşitli çalışma alanları bulabilirler. Özel eğitim kurumları, özel ders öğretmenliği ve danışmanlık bu bölümden mezun olan kişilerin tercih ettiği alanların başında gelir.

Devlet kurumlarında yer alan iş imkanlarından yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan alacakları puan çok önemlidir. Bu puan doğrultusunda açılan kontenjanlara yerleşebilirler.

Güzel Sanatlar adaylarının sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Güzel sanatlar bölümünde eğitim almak isteyen adayların en çok araştırdığı konulardan biri de başarılı olmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğidir. Bu bölümde eğitim alacak öğrenciler sanat alanında birçok bölümden birinden eğitim alabilir. Her biri topluma ve dünyaya sanatsal katkılarda bulunabilir. Görsel sanatlar bölümünde eğitim alacak kişiler öncelikle sanatsal bakış açısına sahip olmalıdır. Bir eser yaratmanın şüphesiz gereklerinden biri de disiplindir. Bu alanda başarılı olmak isteyen kişilerin disiplinli olmaları gerekir.

Sorumluluklarının bilincinde olması gereken aday öğrenciler, yaratıcı ve araştırmacı bir kişiliğe de sahip olmalıdır. Sanatın birçok dalına ilgi duyan aday öğrenciler, araştırmacı kişilikleri ile çok daha farklı sanatsal eserler ortaya çıkarabilir. Yeteneklerini ön plana çıkaracak bir eğitim alacak öğrenciler, sahip oldukları bilgiler ışığında topluma yararlı çalışmalar üretebilir.



