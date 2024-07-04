Güzellik merkezinin kurşunlanması davasında tahliye kararı alınmıştı... Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıkları hakkındaki flaş talep

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin incelemesi devam ediyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





