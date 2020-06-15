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Güzellik uzmanı Sıla Doğu: “Canlı ve güzel görünüm için cildi günlük temizlemeli ve nemlendirmeli”

HATAY HABERLERİ  | 15.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Ünlülerin güzellik uzmanı olarak isim yapan Sıla Doğu, canlı ve güzel görünmek için profesyonel cilt bakımının yanı sıra cildin günlük olarak temizlenip nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.İstanbul Beşiktaş’ta kardeşi ile birlikte işlettiği güzellik merkezi televizyon ve magazin dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgisini çeken Sıla Doğu, hanımlara güzellik için altın tavsiyelerde bulundu.

Güzellik uzmanı Sıla Doğu: “Canlı ve güzel görünüm için cildi günlük temizlemeli ve nemlendirmeli”

Ünlülerin güzellik uzmanı olarak isim yapan Sıla Doğu, canlı ve güzel görünmek için profesyonel cilt bakımının yanı sıra cildin günlük olarak temizlenip nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Beşiktaş’ta kardeşi ile birlikte işlettiği güzellik merkezi televizyon ve magazin dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgisini çeken Sıla Doğu, hanımlara güzellik için altın tavsiyelerde bulundu. Profesyonel cilt bakımlarının yanı sıra cildin günlük temizlik ve nemlendirilmesinin mevsim geçişlerinden olumsuz yönde etkilenmesini önleyeceğini belirten Doğu, yaz mevsiminde kullanılan nemlendirici kremlerin ve cilt temizleyicilerinin kış mevsiminde kullanılan ürünlerle kesinlikle aynı olmaması gerektiğini vurguladı. Kozmetik ürün alışverişlerinde cilt yapısı ve mevsim şartları mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Doğu, “Ayrıca bu ürünlerin dermatolojik testlere tabi tutulmuş olmasına da dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.
Mevsim geçişleri sırasında en fazla rastlanan cilt problemlerinden birinin de sıcak-soğuk değişikliği nedeniyle ciltte meydana gelen çatlaklar olduğuna dikkat çeken Doğu, “Bu cilt çatlakları çoğunlukla yüz çevresinde, burun kenarında yanaklarda ve ellerde oluşur. Bu problemlerden korunabilmek için duş sırasında aşırı sıcak su kullanmamaya, sonrasında ise cildi muhakkak nemlendirmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca banyo süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Bunlarla birlikte cildi olumsuz yönde etkileyebilecek esans ve alkol içerikli sabunları kullanmamaya, aksine yağlı sabun ya da jelleri tercih etmeye dikkat edilmelidir. Bir de satın alınan temizlik ürünlerinin mutlaka 5,5 PH seviyesine sahip olup olmadığına bakılmalıdır” dedi.
Suyun, cildin nem dengesini ve esnekliğini sağlayan en önemli faktör olduğunu hatırlatan Sıla Doğu, sözlerini şöyle tamamladı:
“ Bu nedenle derideki gerekli su oranının yüzde 10’un üzerinde olması gerekir. Ciltte bulunan su miktarının azalması ise; pullanma, egzama gibi çeşitli deri hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle vücudun gereksinim duyduğu günlük sıvı ihtiyacı muhakkak karşılanmalıdır. Bu sıvı ihtiyacı için de her gün yaklaşık 2 litre kadar su tüketilmelidir.”

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