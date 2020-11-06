YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Güzelyurt Mahallesine altyapı çalışmaları tamamlandı

Güzelyurt Mahallesine altyapı çalışmaları tamamlandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi arızalardan kaynaklı sık sık içme suyu kesintilerinin yaşandığı Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’ni modern altyapıya kavuşturdu.

Nevşehir Belediyesi arızalardan kaynaklı sık sık içme suyu kesintilerinin yaşandığı Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’ni modern altyapıya kavuşturdu. Kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanan cadde de sıcak asfalt öncesi PMT serimine başlandı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte mahallede uzun yıllardır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan asbestli borular yerine 540 metre uzunluğunda daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borular döşenirken kanalizasyon hattı da yenilendi. Sağanak yağışlarda meydana gelebilecek sel riskini ortadan kaldırmak için 415 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının da oluşturulduğu cadde böylelikle sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturuldu. Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilenen ve sıcak asfalt öncesinde PMT serimi başlatılan cadde de incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ile birlikte bir süre çalışmaları izleyen Başkan Arı, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Daha önce bu bölgede bulunan eski asbestli borunun son zamanlarda sık sık patlaması ve vatandaşları mağdur etmesi nedeniyle vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için altyapı çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Arı, bundan böyle borulardan kaynaklı bu bölgede su kesintisinin yaşanmayacağını söyledi. Caddenin modern ve güçlü bir altyapıya kavuştuğunu ve daha önce parke taşla kaplı olan yollarının sıcak asfalt olacağını belirten Arı, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
Hazırlanan çalışma programı kapsamında sorunlu olan tüm mahallelerde altyapı hamlesini sürdüreceklerini ifade eden Arı, ”Şehrimizde hangi mahallede ne sorunumuz var hepsine hakimiz. Belli bir program dahilinde bu sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız sırasında gösterdikleri sabır ve verdikleri destekten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Didem Soydan hastanelik oldu Didem Soydan hastanelik oldu
PARTNERKoronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktıKoronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:30
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.