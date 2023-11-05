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Hababam Sınıfı'nın yakışıklı Kalem Şakir'iydi! Bülent İğdiroğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! 'Hocam bu nasıl değişim'

05.11.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Hababam Sınıfı oyuncuları değişimleriyle gündem olmaya devam ediyor. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Hababam Sınıfı seri filmlerinin yakışıklısı Kalem Şakir son haliyle gündem oldu. Bülent İğdiroğlu'nu görenler tanıyamadı.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı Kalem Şakir'iydi! Bülent İğdiroğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! 'Hocam bu nasıl değişim'

Hababam Sınıfı filmlerinin aranan simalarından biri de Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu idi. Duayen yönetmek Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Hababam Sınıfı filmlerinin Kalem Şakir'i yıllar sonra ortaya çıktı.

1970'li yıllara damga vuran Hababam Sınıfı filmleri sektöre onlarca oyuncu kazandıran yapımların başında geliyor.

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SON HALİNİ GÖREN İNANAMADI

Gazete ilanı ile oyuncu aranan filmde Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu canlandırıyordu.

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İğdiroğlu Hababam Sınıfı seri filmlerinin ardından farklı yapımlarda da rol alsa da sonrasında ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşayan İğdiroğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Usta oyuncunun son halini görenler ise oyuncunun değişimine inanamadı. Birçok kullanıcıdan 'Hocam bu nasıl değişim', 'Gençken ne aşıktık sana', 'Kalem Şakir'im hala yakışıklı', 'Hayatta tanıyamazdım ne kadar değişmiş' gibi yorumlar geldi.

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YILLAR SONRA GELEN HABABAM SINIFI İTİRAFI

1953 doğumlu olan Bülent İğdiroğlu, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki yarışmada telsizi elinde tutarak yarışmacılara bilgi veren öğrenci olarak da bilinir.

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İğdiroğlu yıllar önce verdiği bir röportajda Hababam Sınıfı filmleri için bir itirafta buludu. Usta oyuncu o filmler için "Hababam Sınıfı çok özel bir film. Hem güldürür, hem düşündürür. Bilinenin aksine birçok sahne doğal ve habersiz çekimlerden oluştu. Filmlerimizde, profesyoneller dahil, birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık" sözleri ile uzun süre konuşulmuştu.

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Bülent İğdiroğlu hababam sınıfı uyanıyor Oyuncu

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