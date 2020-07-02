YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Kök Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan K.V.’nin evine giren ekipler, şahsı hareketsiz halde buldu.

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Kök Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan K.V.’nin evine giren ekipler, şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede K.V.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, K.V.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:20
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.