Haci Şahin’in Araban İlçe Başkanlığına adaylığı devam ediyor

11 Eylül’de yapılması planlanan AK Parti Araban ilçe kongresinin iptal edilmesin ardından Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, AK Parti Araban İlçe Başkanlığı için adaylığının devam ettiğini açıkladı.

Haci Şahin, 11 Eylül 2020 günü saat 10’da yapılması planlanan AK Parti Araban ilçe kongresinin genel merkez tarafından iptal edilmesini saygıyla karşıladığını ve hiçbir konuda alınganlık göstermediğinin altını çizerek, ’’Biz diğer partiler gibi kavgayla dövüşle, birbirimize hasımlık yaparak siyaset yapan bir parti değiliz. Türkiye’nin AK Parti’ye ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. Kesinlikle birbirimize olumsuz bakma, birbirimizi dışlama lüksümüz yok, tam tersine birbirimize kenetlenme döneminden geçen bir süreçteyiz. Biz sıkı sıkıya birbirimize kenetleneceğiz. 2023’e giden bu kutlu yürüyüş yolculuğunda hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kardeş gören bir anlayışla siyaset yapan bir süreçten geçiyoruz ve bu anlayışla siyaset yapmak istiyorum. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan sapmadan partimin kurallarına uyum içerisinde Araban’a hizmet etmek için genel merkezimiz tarafından önümüzdeki herhangi bir tarih belirlenerek yapılacak olan kongrede AK Parti Araban İlçe Başkanlığı için adaylığım devam etmektedir’’ diye konuştu.



PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı