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Hacılar’da “Medeniyetin inşasında kadın ve üretim” programı düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından “Medeniyetin İnşasında Kadın ve Üretim” konulu program düzenlendi.Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Din Hizmetleri Uzmanı ve konuşmacı Hacer Ay ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Yusuf Ay, “Büyüklerin şöyle bir sözü var.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından “Medeniyetin İnşasında Kadın ve Üretim” konulu program düzenlendi.
Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Din Hizmetleri Uzmanı ve konuşmacı Hacer Ay ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Yusuf Ay, “Büyüklerin şöyle bir sözü var. Medeniyeti imar edenler ilk önce şehirleri imar ederler. Ondan sonra da insanların mutluluğunu sağlarlar. İslamiyet asırlar boyunca en dürüstte balkanlarda gittiği her toprakta Anadolu da medeniyetler inşa etmiştir. Şehirler inşa etmiştir. Şehirleri imar edenleri de anneler yetiştirmiştir. Şehirleri anneler hep imar etmiştir. Ahlakı, edebi, erkanı, saygıyı tevazuyu bunları yakaladığımız sürece hep birlikte beraber olmayı, beraber yaşamaya birbirimizi anlamaya daha fazla katkıda bulunur ve daha ilerisini inşallah bir ufuk olarak yakalarız. Arzu edilen ümmetin, milletin birliği beraberliği önderliğinde aynı şekilde bizim için gerçekleşmiş olur” dedi.

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Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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