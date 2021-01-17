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Hadise'nin O Ses Türkiye Rap imajı olay oldu!

17.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Hadise'nin O Ses Türkiye Rap imajı olay oldu!

O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni yarışma programı için imajında yenilik yapan Hadise sosyal medyada gündem oldu.

Exxen'de yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise, çokça eleştiri aldı. Eypio, Murda ve Mero ile birlikte jüri koltuğuna oturacak olan Hadise, 'Rap müzik ile senin ne alakan var?' eleştirilerine Instagram'da paylaştığı bir video ve o videoda yer alan hiphop kültürüne en yakın olan şarkısı Biz Burdayız ile cevap verdi.

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Yaptığı paylaşımlarla göz kamaştıran Hadise son olarak deri mini elbisesi ve farklı saçları ile hayranlarından tam not aldı.

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O Ses Türkiye Rap için imaj tazeleyen Hadise'ye beğeni yağdı.


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