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Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar A. idaresindeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç, Kumarlı Mahallesi'nde İsa Bozyel'in kullandığı 55 AFS 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Hanife Ç, Sevine S. ve Hatice A'nın yanı sıra otomobil sürücüsü Bozyel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozyel'in bir cenazeye katılmak üzere Allı Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

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