YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 18.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Köşk ilçesinin Baklaköy Mahallesi girişinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Köşk ilçesinin Baklaköy Mahallesi girişinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru giden 09 JM 665 plakalı hafriyat kamyonu, Baklaköy Mahallesi’ndeki tali yoldan ana yola çıkan Necdet Timoçin (68) idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen traktör, yola savruldu. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsü Necdet Timoçin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Yaşanan kaza sonrasında çevre sakinleri de kamyonculara tepki göstererek yetkililere seslendi. Bölgeden geçen hafriyat kamyonlarının çok hızlı gittiklerine dikkat çeken mahalle sakinleri kamyonlardan dökülen mıcırların ise trafiği tehlikeye attıklarını ve diğer sürücülerin de yol haklarını gasp ettiklerini dile getirdi.

Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Er Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Elifnur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.