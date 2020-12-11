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Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik ve alışveriş yoğunluğu

AKSARAY HABERLERİ  | 11.12.2020 19:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafikte, marketlerde ve fırınlarda kuyruklar oluştu.Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi, marketler ve fırınlarda ciddi yoğunluk yaşandı.

Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafikte, marketlerde ve fırınlarda kuyruklar oluştu.
Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi, marketler ve fırınlarda ciddi yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde trafik adeta felç olurken, vatandaşlar fırın önlerinde kuyruklar oluşturdu. 2 gün sürecek kısıtlama öncesi yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafede hiçe sayıldı.
Alışveriş yapmakta güçlük çektiğini belirten Yüksel Atak (24), “Şu an marketten geliyorum. Yaklaşık 1,5 saattir alışveriş yapmak için fırın ve marketlerde sıra bekledim. Trafikte de inanılmaz bir yoğunluk var. Cidden vatandaşımız son günü bırakmış” diye konuştu.
“Yasağın başlamasına dakikalar kala fırına gittik” diyen Gökhan Meler (21), “Trafik çok yoğun şimdi. Fırında çok ekmek çıkmasına rağmen ama bize ekmek düşmüyor. Fırında uzun sıralar bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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