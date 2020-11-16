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Hafta sonu reyting yarışı... 15 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

16.11.2020 07:46 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu reyting yarışı... 15 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15 Kasım Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. Peki 15 Kasım Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

15 Kasım Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Maria İle Mustafa, Arıza, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye, Öğretmen ve UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Rusya maçı kıyasıya yarıştı. 15 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

arıza dizisi

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "A.Rıza" dizisi yayınlandı.

ATV'de akşam kuşağında "Maria İle Mustafa" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise, "Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu" sonrasında "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" eğlence programı yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Ana Haber Bülteni" sonrasında "Menajerimi Ara" dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" yarışması ekranlara geldi.

Fox TV'de ise "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" sonrasında, İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın başrollerinde oynadığı "Öğretmen" dizisi ekrana geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında "UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Rusya" izleyici ile buluştu.

öğretmen dizisi

15 KASIM 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı programları dün akşam kıyasıya yarıştı. 15 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamları henüz açıklanmadı. Önceki hafta 8 Kasım Pazar akşamı total reyting sıralaması şöyle olmuştu;

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan sevilen yarışma programı "MasterChef Türkiye" en çok izlenen birinci program oldu.

"A.Rıza" dizisi ise reyting yarışında en çok izlenen ikinci program oldu.

Fox TV'de yayınlanan "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" programı üçüncü sıraya yerleşti.

"Show TV Ana Haber Bülteni" pazar günü yayınlanan programlarda reyting yarışında dördüncü oldu.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan "Menajerimi Ara" dizisi reyting yarışında beşinci sıraya yerleşti.

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