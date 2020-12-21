YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yaptı. DKMP ekipleri tarafından; başta Seyitgazi, Kırka, Akpınar, Sakintepe, Satılmışoğlu, Sultandere ve Muttalıp mahalleri olmak üzere birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:01
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.