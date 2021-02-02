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Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi

02.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Ekipler hafta sonu kentin birçok noktasında içme suyu altyapısına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamada 16 arıza onarım ve 10 imalat ekibi sahada görev yaptı. Araç ve yaya trafiğinin sınırlı oluşundan istifade eden ekipler şehrin pek çok noktasında içme suyu imalatı ve onarımı gerçekleştirdi.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi’nde, Döşemealtı ilçesinde Yeşilbayır Mahallesi 4392. Sokak ve Odabaşı Mahallesi 9606. Sokakta yeni imalatlar yaptı. Aksu Fettahlı Caddesi’nde, Kemerağzı Mahallesi’nde 32007 ve 32046’ncı sokaklar arasında ve Muratpaşa Mahallesi 592. Sokak’ta hatların sorunlu bölümleri ASAT tarafından yenilendi. Hafta sonu toplam 266 adet arıza onarımı tamamlandı.
Ayrıca Konyaaltı Havzası Bağlantı işi kapsamında 800’lük çelik borudan 500’lük düktil boruya bağlantı sağlandı.

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