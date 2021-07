Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'ni, Mudanya görüşmelerinin başarılı olmasını sağlayan İsmet Paşa (İnönü) temsil etti.

Antlaşma görüşmelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ABD, Romanya, Belçika ve Portekiz'in temsilcileri katıldı. Lozan Barışı, sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması'nın ön sözünde yer alan "devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibi", yeni Türkiye'nin I. Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hüküm olarak yer aldı.

143 madde, bir önsöz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması, Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından önem arz eden antlaşma olarak kabul edildi.

- Boğaziçi Köprüsü, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 34 kişinin şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı, 26 Temmuz 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz 2016'da, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvede, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

Bu görüşmeden bir gün sonra Bakanlar Kurulu, 26 Temmuz 2016'da toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşların şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine karar verildiğini bildirdi. Yıldırım, "Bu millet, kendine yapılan ihaneti olduğu gibi kendisi için hayatını ortaya koyanları da asla unutmaz, asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Belli başlı öteki olaylar

19 Temmuz

1670 - Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul'da, bütün meyhaneler yıktırıldı.

1929 - İtalyan ressam Fausto Zonaro, 75 yaşında San Remo'da öldü.

1933 - Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948 - Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954 - Elvis Presley, ilk albümü "That's All Right Mama"yı çıkardı.

1974 - İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta gerginleşen hava sonrası Ankara'ya gönderilen ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın özel temsilcisi Joseph Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayınca Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.

1979 - Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980 - 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim, İstanbul'da öldürüldü.

1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990 - "Karun Hazinesi"nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi, Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998 - 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.

2009 - Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi.

2010 - Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren, 85 yaşında öldü.

2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz Eylem Planı" iddianamesini kabul etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve Emekli Oramiral Özden Örnek de şüpheliler arasında yer aldı.

2016 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti. Obama görüşmede, darbe girişimini soruşturmakta olan Türk makamlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını iletti.

2016 - Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ayrı ayrı ortak açıklama yaptı.

2016 - YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam 1577 dekanın istifasını istedi.

2016 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

2017 - Sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

2020- Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

20 Temmuz

1402 - Yıldırım Bayezid'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'un ordularına yenildi.

1785 - Osmanlı İmparatorluğunun 30. Padişahı II. Mahmud doğdu. Sultan Mahmud, 1808-39 tarihleri arasındaki 31 yıllık hükümdarlığı döneminde yaptığı reformlarla İmparatorluğun çehresini değiştirerek, Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı süresiz uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1936 - Boğazlar'ın Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı.

1947 - Tiyatro sanatçısı yazar Burhanettin Tepsi, 65 yaşında vefat etti.

1948 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın fahri başkanlığını yaptığı Millet Partisi kuruldu.

1948 - Rock şarkıcısı Carlos Santana doğdu.

1951 - Ürdün Kralı Abdullah, Kudüs'te öldürüldü.

1959 - Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1965 - AP'nin yeni amblemi "Kırat" oldu.

1967 - Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris'te öldü.

1972 - Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973 - Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee öldü.

1974 - "Kıbrıs Barış Harekatı" başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı, belirli hedeflere doğru ilerledi, Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı. Türk birlikleri Yeşil Hat'a dayandı.

1975 - Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. yıl dönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlandı.

1997 - Avrupa Birliği'nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık Türkiye ile KKTC arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.

2001 - Türk atlet Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix'in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005 -Londra metrosunun farklı noktalarında 7 Temmuz'da düzenlenen canlı bomba saldırıları sırasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gamze Günoral, İstanbul'da toprağa verildi.

2007 - Arnavutluk'ta, iktidardaki Demokratik Parti Başkan Yardımcısı ve Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Bamir Topi cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Satürn'ün 60. uydusu keşfedildi.

2009 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

2012 - ABD'nin Colorado eyaletinde "Batman" filminin galasında silahlı saldırganın seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2012 - İstanbul'da koşulan at yarışlarında jokey Halis Karataş, 7 koşuyu da kazanarak tarihe geçti. Karataş, her koşuda farklı atlarla yarıştı.

2015 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada, çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

2016 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

2016 - Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti.

2017 - Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2020 - İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı.

2020 - ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

2020 - Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

21 Temmuz

1899 - ABD'li yazar Ernest Hemingway doğdu.

1940 - Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldı.

1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçim yapıldı.

1969 - Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Temmuz'da fırlatılan Apollo 11 uzay aracı, dört gün sonra Ay'a ulaştı. Neil Armstrong, TSİ 04.56'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

1974 - Türk jet uçakları, Yunan gemisinin Baf'a personel ve malzeme götürdüğünü belirleyerek, dönmeleri için ihtarda bulundu. Yunan gemileri, deniz ve havadan yapılan ihtara uymayarak, Türk donanmasına ateş etti. Kocatepe Muhribi, yanlışlıkla Türk uçaklarınca batırıldı.

1982 - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı yakalandı.

1992 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya, 44 yaşında hayatını kaybetti.

1996 - Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1999 - MİT, terör örgütü PKK'nın üçüncü adamı olarak bilinen Cevat Soysal'ı 18 Temmuz'da Moldova'da yakaladıktan sonra Türkiye'ye getirdi.

2000 - Çeşme'deki Dünya Lazer Radyal Gençler Şampiyonası'nda Güray Zümbül, altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu daldaki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

2005 - Yönetmen, müzik yapımcısı, besteci Hulki Saner, 84 yaşında vefat etti.

2008 - Savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karadziç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahte kimlikle yakalandı. BM'nin Uluslararası Yugoslavya Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen Karadziç hakkında, başta soykırım olmak üzere 11 ayrı dava bulunuyor.

2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde gazlı, kolalı içecekler ve cips satışını yasakladı.

2013 - Belçika'da babası 2. Albert'in tahtı kendisine devrettiği Prens Philippe, parlamentoda krallık yemini ederek ülkenin 7. kralı oldu.

2015 - Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NPD), Şanghay'da resmi olarak faaliyete geçti.

2016 - Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

2017- HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği "devamsızlık" nedeniyle oy çokluğuyla düşürüldü.

2017 - Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

2020 - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemi kapsamında lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

22 Temmuz

1913- Sırbistan II. Balkan Savaşı'ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı'nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.

1917 - Rus Çarı'nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Alexander Kerenski başbakan oldu.

1922 - İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan'da uğradığı suikastta öldü.

1924 - Paris Olimpiyatları başladı.

1949 - İstanbul'da, Türkiye'nin ilk ampul fabrikası açıldı.

1965 - TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu'nu kabul etti.

1967 - Adapazarı ve çevresinde, 7.2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

1974 - ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıkları yetkilileri aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Yunan cuntasının Kıbrıs'ta iş başına getirdiği Nikos Sampson, cumhurbaşkanlığından istifa etti.

1980 - DİSK Genel Başkanı ve Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, 60 yaşında İstanbul'da öldürüldü.

1981 - Terörist Mehmet Ali Ağca, Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987 - İstanbul'un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay öldü.

1987 - Gazeteci Örsan Öymen, 49 yaşında yaşama veda etti.

1992 - Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 80 yaşında vefat etti.

2002 - DSP'den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisini (YTP) kurdu. İsmail Cem'in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilmeye başlandı.

2003 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusay, Musul'daki çatışmada ölü ele geçirildi.

2004 - İstanbul'dan Ankara'ya giden hızlandırılmış trenin 4 vagonu Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Kazada 37 kişi öldü.

2007 - 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. AK Parti 341, CHP 112, MHP 71 ve bağımsızlar 26 milletvekilliği kazandı. Geçerli oyların yüzde 46,58'ini alan AK Parti yeniden tek başına iktidar olma imkanını elde etti. Bağımsız adaylarla seçime giden DTP grup kurdu. Bağımsız adaylardan Mesut Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Ufuk Uras ve Kamer Genç de TBMM'ye girdi.

2008 - Tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal, 75 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye yapılan bombalı saldırı ile birkaç saat sonra iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına Anders Behring Breivik isimli kişi tarafından düzenlenen iki saldırıda 77 kişi öldü. Saldırıda, Türk vatandaşı Gizem Doğan da hayatını kaybetti.

2015 - Apple, 2015 mali yılının üçüncü çeyreğinde 49,6 milyar dolar gelir ve 10,7 milyar dolar net kar elde ederek, yeni bir rekora imza attı.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı. Ayrıca Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Murat Yönder ile bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka iline düzenlenen saldırılarda 308'i çocuk, 203'ü kadın en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2018 - Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

2018 - Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

2020 - UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

23 Temmuz

1784 - Erzincan'daki şiddetli depremde 5 bin kişi öldü.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan "typographer"i buldu.

1888 - Enternasyonal, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1909 - Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki karşıtı yazılarıyla tanınan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde tabancayla öldürüldü.

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşiltulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1919 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan "Hürriyeti Ebediye" tepesi açıldı.

1919 - Erzurum Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki kongre, 7 Ağustos'a kadar sürdü.

1932 - Alman mimar Hermann Jansen'in hazırladığı Ankara Planı onaylandı.

1939 - Hatay'da yönetim, Türk hükümetine devredildi.

1941 - Hattat Kamil Akdik 80 yaşında öldü.

1967 - Şair, yazar Ahmet Kutsi Tecer 66 yaşında vefat etti.

1974 - Kıbrıs'ta üç günlük harekatta 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976 - Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege'ye açıldı.

1991 - Türk hafif müziği sanatçısı Ertan Anapa yaşama veda etti.

2000 - Sunucu yazar Cenk Koray İstanbul'da 56 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

2000 - Yasemin Dalkılıç, Bodrum'da su altı sporları limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise 100 metre ile iki yeni dünya rekoru kırdı.

2008 - Eleştirmen ve yazar Fethi Naci (İsmail Naci Kalpakçıoğlu), 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011 - Türkiye'nin ilk Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş, İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

2011 - Emekli Su Altı Timi (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı 28 yaşındaki Amy Winehouse evinde ölü bulundu.

2015 - Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde soğuk hava deposu olarak da kullanıldığı tahmin edilen, yaklaşık 2 bin 200 yıllık iki katlı ticaret binası bulundu.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 bin 613 kişi tutuklandı.

2017 - ABD'de Barselona taraftarları UNICEF'e destek için "Dünyanın En Büyük Forması"nı oluşturarak Guinnes Rekoru kırdı.

2020 - Çin, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında uydu ve gezginci robottan oluşan keşif araçlarını Kızıl Gezegen’e yolladı.

24 Temmuz

1908 - II. Meşrutiyet, II. Abdülhamid'in emriyle yayımlanan resmi bildiriyle ilan edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin baskısıyla şekillenen II. Meşrutiyet, aynı gün "sansürsüz" yayımlanan gazetelerde halka duyuruldu.

1923 - Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

1941 - İlk Müslüman Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale, 39 yaşında hayatını kaybetti.

1946 - Türkiye'de ilk "tek dereceli ve çoğunluk sistemi" esaslı seçimin sonuçları açıklandı. CHP 396, DP 62 ve bağımsızlar 7 milletvekilliği kazandı.

1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırıldığı "24 Temmuz"u (1908) Basın Bayramı ilan etti.

1969 - İzmir Arkeoloji Müzesi soyuldu, 118 parça tarihi eser çalındı.

1974 - Yunanistan'da sivil yönetime geçildi. Fransa'dan dönen Karamanlis hükümeti kurdu.

1985 - Ürdün Büyükelçiliği Başkatibi Ziad Sati, Ankara'da silahlı saldırıda öldü.

1990 - Tiyatro ve sinema oyuncusu Agah Hün 72 yaşında vefat etti.

1995 - Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet, Gümülcine yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2000 - Gazeteci Çetin Emeç'i öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan İrfan Çağrıcı ve 4 arkadaşına idam cezası verildi. Çağırıcı dışındaki dört sanığın cezası müebbet hapse çevrildi.

2002 - Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın genel başkanlığında Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kuruldu.

2003 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem, tedavi gördüğü Paris'te 76 yaşında vefat etti.

2006 - Dünya medya devi Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation, Atlantic Records'un kurucusu ve başkanı Ahmet Ertegün ile birlikte, TGRT'nin yayın hakkını elinde bulunduran Huzur Radyo TV'yi 151 milyon YTL'ye satın aldı.

2008 - Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kars bölümünün temeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin katıldıkları törenle atıldı.

2013 - İspanya'da yüksek hız nedeniyle vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen tren kazasında 78 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

2015 - Kreditörlerle aldığı borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeleri sürdüren Ukrayna, 120 milyon dolarlık eurobond borcunu ödeyerek, teknik iflastan kurtuldu.

2016 - OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarının bloke edilmesine karar verildi.

2017 - Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un en işlek caddesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

2019 - Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

2020 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı, caminin içi ve çevresini dolduran yurt içinden ve dışından çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Cami, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda kişi namazda saf tuttu.

25 Temmuz

1543 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon'daki (Gran) şiddetli çatışmaların ardından Avusturya ordusunu yenilgiye uğrattı. Kuzey Macaristan'daki Estergon, Osmanlı yönetimine geçti.

1814 - Robert Stevenson'un yaptığı lokomotif çalıştırıldı.

1931 - Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1933- Lev Troçki, sığınmacı olarak Heybeliada'dan Fransa'ya gitti.

1943 - Benito Mussolini'nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm, İtalya'da yasa dışı ilan edildi.

1950 - Hükümet, Türk askerlerinin Kore'ye gönderilmesine karar verdi. İlk birlik 17 Ekim'de Kore'ye ulaştı.

1951 - Nazım Hikmet, Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1956 - Andrea Doria adlı İtalyan gemisi, Atlas Okyanusu'nda bir İsveç şilebi ile çarpıştıktan sonra battı. Kazada bin 706 yolcu taşıyan gemideki 51 kişi öldü.

1967 - Papa VI. Paulus, gayriresmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Papa, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından karşılandı. Meryemana Evi'ne de giden Papa'nın, Fener Rum Patriği Athenegoras'ı ziyaret etmesi, 913 yıldır süregelen Katolik-Ortodoks kiliseleri arasındaki dargınlığı sona erdirdi.

1974 - Kıbrıs ateşkes görüşmeleri Cenevre'de başladı.

1975 - Türkiye, İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu.

1978 - Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown, İngiltere'de doğdu.

1979 - Yedikule'de Abdi İpekçi spor kompleksinin temeli atıldı.

1990 - Türkiye ile KKTC arasındaki pasaport uygulaması kaldırıldı.

1992 - Dünyanın en büyük altıncı barajı Atatürk Barajı Hidroelektrik Santrali'nin birinci ve ikinci üniteleri hizmete girdi.

1998 - Burdur Cezaevinden bir süre önce firar eden organize suç örgütü elebaşı Kürşat Yılmaz, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya yakınlarında yakalandı.

2000 - Bir Concorde uçağı, Paris'ten kalkışından kısa süre sonra düştü, 113 kişi öldü.

2005 - Mustafa Bumin'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 59. turda Tülay Tuğcu seçildi. Tuğcu, Yüksek Mahkemenin ilk kadın başkanı oldu.

2006 - Aralarında eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de bulunduğu bazı kişileri dolandırmak suçundan cezaevine giren Selçuk Parsadan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2007 - Türkiye, BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

2011 - İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ogün Samast'ı "Dink'i tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, bu cezayı Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alarak 21,5 yıl hapis cezasına çevirdi.

2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

2016 - Tarihçi-yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

2017 - Suriye'nin Rakka kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı.

2019 - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2020 - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Bilkent Odeon'da yapıldı. "2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nin açıklandığı kurultayda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. Oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alan Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.