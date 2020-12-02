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Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi; Koronavirüs salgını önlemlerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında düzenlemeye gitti.Muratpaşa Belediyesi; İçişleri Bakanlağı genelgesi uyarınca Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle haftasonu kurulacak olan semt pazarlarında yeni düzenlemeye gitti.

Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi; Koronavirüs salgını önlemlerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeler kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında düzenlemeye gitti.
Muratpaşa Belediyesi; İçişleri Bakanlağı genelgesi uyarınca Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle haftasonu kurulacak olan semt pazarlarında yeni düzenlemeye gitti. Pazarcı esnafı ve vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için, genelge uyarınca yapılan düzenlemeye göre haftasonu kurulan semt pazarları, haftaiçi kurulacak. Haftaiçi kurulan pazarlar ise yine aynı günlerinde kurulacak.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Muratpaşa Belediyesi’nce yapılan yeni düzenlemeye göre; Konuksever Kapalı Pazarı, Dedeman Açık Semt Pazarı, Varlık (Bahçelievler) Üretici Pazarı Cuma günü kurulacak.Şirinyalı Açık Semt Pazarı, Yeşildere Açık Semt Pazarı, Sigorta Kapalı Pazarı, Çağlayan Kapalı Pazarı, Meydankavağı Açık Semt Pazarı Pazartesi günü kurulacak.

Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak

Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak

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