SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! İddialar heyecan yaratmıştı…

Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! İddialar heyecan yaratmıştı…

13.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’daki kötü gidiş Fatih Terim’in gidişi ile de son bulmadı. Fatih Terim’in Galatasaray’a başkan olacağı Hagi’yi de teknik direktörlük görevine getireceği iddiası ise spor gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların ardından Hagi’den dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi.

Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! İddialar heyecan yaratmıştı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar'a başkan olacağı ve kendisini teknik direktörlük görevine getirileceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şu an Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, Galatasaray'da Fatih Terim'in başkan ve kendisinin teknik direktör olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

'FATİH TERİM BENİ ARARSA...'

Digi Sport'a konuşan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi" dedi.

Gheorghe Hagi, 2004-2005 ve 2010-2011 dönemlerinde Galatasaray'da teknik direktör olarak da görev yapmıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket! Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hamleFenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hamle
Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...Son dakika: Galatasaray, Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'nin intikamını böyle alacak! Fenerbahçe'nin yıldızıyla...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!

Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

Cimbom 3 puana hasret! Galatasaray yine gülemedi

Cimbom 3 puana hasret! Galatasaray yine gülemedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.