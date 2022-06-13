Hagi ne yaptın Hagi... 57 yaşında sergilediği futbolla dudak uçuklattı

Sosyal medya işi gücü bıraktı, Hagi'nin oyununu konuşuyor. Sosyal yardım maçında yeşil sahalara geri dönen Hagi, herkesi eski yıllara geri götürdü. Kariyeri boyunca uzak mesafeden attığı gollerle kendinden söz ettiren ''Karpatların Maradonası'' lakaplı Hagi, yine müthiş bir oyun oynadı.

MONACO'YA ATTIĞI GOL AKILLARA GELDİ

Hagi'nin maçta çektiği bir şut ise akıllara Monaco maçında attığı o muhteşem golü getirdi. İlerleyen yaşına rağmen maçta Mutu’nun golündeki asisti yıldız ismin yeteneklerini hatırlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Hagi için esprili paylaşımlar yaparak ''Galatasaray'a gel'' yorumlarında bulundu."



