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  4. Hagi ne yaptın Hagi... 57 yaşında sergilediği futbolla dudak uçuklattı

Hagi ne yaptın Hagi... 57 yaşında sergilediği futbolla dudak uçuklattı

13.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sosyal medya Hagi'nin attığı bu golü konuşuyor. 57 yaşına gelmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen ''Karpatların Maradonası'' sahalara geri döndü. Futbolcu döneminde uzaktan attığı gollerle kendinden söz ettiren Hagi, bu maçı da boş geçmedi ve müthiş bir karşılaşma oynadı.

Sosyal medya işi gücü bıraktı, Hagi'nin oyununu konuşuyor. Sosyal yardım maçında yeşil sahalara geri dönen Hagi, herkesi eski yıllara geri götürdü. Kariyeri boyunca uzak mesafeden attığı gollerle kendinden söz ettiren ''Karpatların Maradonası'' lakaplı Hagi, yine müthiş bir oyun oynadı.

MONACO'YA ATTIĞI GOL AKILLARA GELDİ

Hagi'nin maçta çektiği bir şut ise akıllara Monaco maçında attığı o muhteşem golü getirdi. İlerleyen yaşına rağmen maçta Mutu’nun golündeki asisti yıldız ismin yeteneklerini hatırlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Hagi için esprili paylaşımlar yaparak ''Galatasaray'a gel'' yorumlarında bulundu."


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Galatasaray Futbol Kulübü
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