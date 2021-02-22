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  4. Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

22.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi ve peşinden gelen futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin ''Sadece bir Hagi var'' adlı şarkıda dans ettikleri görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Galatasaray efsanesi Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin ''Sadece bir Hagi var'' isimli şarkıda doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin o görüntülerini Rumen gazeteci Emanuel Roşu sosyal medya hesabından paylaştı. ''Şarkının adı: Sadece bir Hagi var. İlginç video ama iki Hagi var haha!'' notuyla paylaşılan gönderi futbolseverlerin beğenisini topladı. İşte Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin o anları...

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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