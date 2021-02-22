Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Galatasaray efsanesi Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin ''Sadece bir Hagi var'' isimli şarkıda doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin o görüntülerini Rumen gazeteci Emanuel Roşu sosyal medya hesabından paylaştı. ''Şarkının adı: Sadece bir Hagi var. İlginç video ama iki Hagi var haha!'' notuyla paylaşılan gönderi futbolseverlerin beğenisini topladı. İşte Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin o anları...

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

