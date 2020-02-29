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Hain Saldırıya Billboard’lı Tepki

DÜZCE HABERLERİ  | 29.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

İdlib’te Kandil Gecesi yapılan hain saldırının yankıları sürerken Oxijen Medya tarafından şehrin dört bir yanına terör örgütlerine milletçe tahammülümüzün kalmadığını gösteren, üzerinde “Sabrımız kalmadı” yazılı billboardlar asıldı.İdlib’te Regaib Kandili gecesi yaşanan hain saldırı sonucu hayatını kaybeden 33 kahraman Şehit Mehmetçiğimizin ardından Düzce’de birlik ve beraberlik çağrıları devam ediyor.

İdlib’te Kandil Gecesi yapılan hain saldırının yankıları sürerken Oxijen Medya tarafından şehrin dört bir yanına terör örgütlerine milletçe tahammülümüzün kalmadığını gösteren, üzerinde “Sabrımız kalmadı” yazılı billboardlar asıldı.
İdlib’te Regaib Kandili gecesi yaşanan hain saldırı sonucu hayatını kaybeden 33 kahraman Şehit Mehmetçiğimizin ardından Düzce’de birlik ve beraberlik çağrıları devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü İdlib’te Rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu ve birçok askerimiz yaralandı. Bu hain saldırının ardından tüm yurttaşlardan birlik beraberlik mesajları yağarken, terör örgütü lehine de tahammülün kalmadığı mesajları veriliyor. Oxijen Medya tarafından şehrin 4 bir yanındaki reklam Billboardlarına üzerinde “Sabrımız Kalmadı” yazılı afişleri asıldı. Asılan billboardlar içinden geçtiğimiz bu zor dönemde birlik ve beraberlik içinde geçirmemiz ve teröre karşı kenetlenmemiz gerektiğini yeniden hatırlattı.

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