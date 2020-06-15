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  4. Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

HATAY HABERLERİ  | 15.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu, yetişkin bir bireyde ortalama olarak 100 ila 200 bin aralığında saç teli olduğunu buna karşılık günlük olarak ortalama 100 adet telin dökülmesinin bilimsel ve tıbbi açıdan doğal olarak karşılandığını söyledi.Saçın özelliklerinin kişiye göre farklı renk tonlarına sahip olabildiğini, saç kıllarının yapısının da 4 ana gruptan oluştuğunu anlatan Akıllıoğlu,” Bunlar esnek yapı, nem tutma niteliği, gözeneklilik ve son olarak elektriklenmedir.

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu, yetişkin bir bireyde ortalama olarak 100 ila 200 bin aralığında saç teli olduğunu buna karşılık günlük olarak ortalama 100 adet telin dökülmesinin bilimsel ve tıbbi açıdan doğal olarak karşılandığını söyledi.
Saçın özelliklerinin kişiye göre farklı renk tonlarına sahip olabildiğini, saç kıllarının yapısının da 4 ana gruptan oluştuğunu anlatan Akıllıoğlu,” Bunlar esnek yapı, nem tutma niteliği, gözeneklilik ve son olarak elektriklenmedir. Esneklik özelliği sayesinde saçlar kolayca dizayn alabilir. Doğal görünüme sahip olabilir. Gözeneklilik yani diğer bir ifade ile nem tutabilme özelliği sayesinde çevresel etkenlere karşı performans gösterebilir. Kıl köklerinde yer alan gözenekleri ile nemi kusursuz bir şekilde tutabilir. Bu doğrultuda kıl ve köklerin yeteri düzeyde nemlenmesini sağlayabilir. Elektriklenme özelliği tüm saç tiplerinde çeşitli oranlarda görülebilir. Elektriklenme özelliği kılların birbiriyle temas etmesi sonucunda meydana gelir” dedi.
Akıllıoğlu, saç yapısında değişime yol açan faktörleri de şöyle sıraladı:
”Hormonal değişimler, çevresel etkenler, karakteristik özellikler, psikolojik durum, iş ve sosyolojik ekonomik durumlar, gebelik, sağlık sorunları, kalitesiz uyku, yetersiz beslenme alışkanlıkları, kullanılan bazı ilaçlar, kimyasal içerikli şampuanlar, düzensiz bakım, kalitesiz bakım ürünleri, yaş ve cinsiyet faktörü gibi birçok etkenler sonucunda bu durum oluşabiliyor. Saç ekiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de saçın yapısına bakılarak FUE tekniği üzerinden ekim işlemi gerçekleştirilmesidir”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu:” “Yetişkinlerde günde 100 adet saç teli dökülebilir”

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