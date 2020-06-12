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Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.06.2020 07:47 | Son Güncelleme

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız, Türkiye’de özellikle korona virus sürecinden sonra yoğun şekilde gündeme gelen sağlık turizminde saç ekim merkezlerinin öncü rol üstlendiğini söyledi.Alınan başarılı sonuçlar ve düşük maliyetler nedeniyle yabancıların saç ekimi konusunda Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Yıldız, uzun süredir dünyanın dört bir yanından hastaları ağırladıklarını kaydetti.

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız, Türkiye’de özellikle korona virus sürecinden sonra yoğun şekilde gündeme gelen sağlık turizminde saç ekim merkezlerinin öncü rol üstlendiğini söyledi.
Alınan başarılı sonuçlar ve düşük maliyetler nedeniyle yabancıların saç ekimi konusunda Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Yıldız, uzun süredir dünyanın dört bir yanından hastaları ağırladıklarını kaydetti. Yurt dışındaki maliyetlerin yüksek olması sebebiyle dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye saç ektirmeye geldiklerine dikkat çeken Yıldız, “Yurt dışından saç ekimi işlemi için gelen hastaların saç ekimi öncesi İstanbul’un keyfini çıkarmalarını da sağlıyoruz. Temel prensibimiz hastalarımızın maksimum memnuniyetle ülkesine mutlu şekilde dönmeleri. Saç ekimi operasyonu öncesi, sırası ve sonrası hastalarımızla yakından ilgileniyoruz “ dedi.
Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştığına dikkat çekerek, “Tecrübeli hekimleri, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken yılda 1 milyon hasta rakamını kısa sürede aşacağına inanıyorum. Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe en büyük pay saç ekimine ait. Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen Ortadoğuluların yanı sıra ABD ve Avrupa ülke vatandaşlarının da ilgisi son dönemde arttı. Türkiye’nin saç ekimi alanında yalnızca bir bölgeye hizmet verdiğine dair imajı da bu ilgiyle birlikte ortadan kalkıyor. Sağlık turizmi için Türkiye’ye, özellikle gelişmiş ülkelerden rağbet var" ifadelerini kullandı.

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