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Hak-İş heyetinden Vali Becel’e ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 08:27 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.Gerçekleşen ziyarete Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Öz Güvensen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri katıldı.Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Vali Becel’e yeni görevinde başarılar dileyerek Hak-İş Konfederasyonunun çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgiler verdi.Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Becel’de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar dileyerek sendikaların çalışma hayatı üzerinde öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti.

Hak-İş heyetinden Vali Becel’e ziyaret

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Gerçekleşen ziyarete Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Öz Güvensen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri katıldı.
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Vali Becel’e yeni görevinde başarılar dileyerek Hak-İş Konfederasyonunun çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Becel’de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar dileyerek sendikaların çalışma hayatı üzerinde öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti.

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