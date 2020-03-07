Hak-İş'ten mahallelerde "çocuk bakım evleri" oluşturulması çağrısı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların iş hayatından kopmadan çocuk sahibi olabilmeleri için mahallelerde çocuk bakım evlerinin oluşturulmasını gerektiğini belirterek, "Sendika olarak bunu yapmayı çok hayal ediyoruz ama çok büyük bir maliyet çıkıyor." dedi.

Arslan, Emek Konukevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sendikalı Kadından Sendikacı Kadına" temasıyla düzenlenen "Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.

Sendikacı lider kadınlara ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, sendikacı kadın ve erkek liderlerle Hak-İş Konfederasyonu'nu ileriye taşıma hayalini kurduğunu söyledi.

Sorunlara çözüm bulma noktasında üyelere mücadeleyi bırakmamaları çağrısında bulunan Arslan, "Biz Hak-İş ve Hizmet-İş'in tarihsel yürüyüşünü böyle başlattık. Sorunlar karşısında korkup geri çekilseydik bugün bu sendika burada olmazdı. Sürekli yeni hedeflere yürüdük. Günlük hesaplar yapmadık. Eğer yapsaydık burada olmazdık. Bu dava şahsi hesapların gerçekleştirileceği bir alan değildir." diye konuştu.