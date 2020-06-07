HAK-İŞ’ten Niğde’deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret

Niğde’de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören korona virüslü hastaların hepsinin iyileşerek taburcu edilmesinin ardından HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı, Hastane Başhekimi nezdinde tüm doktor ve sağlık emekçilerine teşekkür ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edilmesinin ardından Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi normal hasta almaya başladı.

Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel’i ve işçi çalışanları ziyaret eden HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde il Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu; "Niğde’de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesini HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak ziyaret ettik. Başta Hastane Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere tüm doktorların sağlık çalışanlarının ve sağlık emekçisi işçi kardeşlerimizin risk dönemindeki mücadelesiyle, Hastanede tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini öğrendik, sevindik, memnun olduk. Bu sürecin ve daha beterlerinin yaşanmaması için dua ettik. HAK-İŞ Niğde İl Başkanlığı olarak, emeklerinden ve pandemi izolasyon hastanesi olma süresince gösterdikleri üstün gayret dolu başarılı çalışmalarından dolayı başta Hastane Başhekimimiz değerli insan Sayın Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinin tüm çalışanlarına, sağlık emekçisi işçi kardeşlerimize ziyaretimizle teşekkür ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk" dedi.

Bu zorlu süreçte Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan her zaman sağlık emekçilerinin mücadelesini ve mücadelelerinin karşılığı olarak emeklerinin karşılığına kavuşmalarını savunmuş ve savunmaya da devam etmektedir diyen Gökhan Demircioğlu; "Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ziyaretimizde ayrıca, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız üyeleri ile de uzun bir aranın ardından sohbet imkanı bulduk. Sendikalarımıza üye olmayan emekçileri ve yeni işe başlayan sağlık çalışanı işçi kardeşlerimizi konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ettik" şeklinde konuştu.

