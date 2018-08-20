Hakan Çalhanoğlu’dan Galatasaray paylaşımı

Serie A’da Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray – Göztepe maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından Galatasaray’ın maçını izlediğini paylaşırken ”Haydi Galatasaray” sözlerini kullandı. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylı olduğunu açıkça belirtmişti. Geçen sezon başında 22 milyon euroya Milan’a transfer olan Milli futbolcu, İtalyan ekibinde toplam 45 maça çıkarken 8 gol ve 13 asist kaydetmişti.
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