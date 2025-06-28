Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için gemileri yaktı, Inter yönetimine resti çekti! İlk uçakla kamptan ayrıldı

Transfer çalışmalarınıa sürdüren Galatasaray, Inter’in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilenirken bu transfere dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKAN RESTİ ÇEKTİ

Inter’in 30-35 milyon Euro bonservis talebi üzerine Galatasaray beklemeye geçerken, 31 yaşındaki Hakan, sarı-kırmızılılara gelmek için Inter yönetimi ile görüşerek bonservis bedelinin düşürülmesi için talepte bulundu.

"EVİME DÖNMEME İZİN VERİN"

Hakan’ın Inter yönetimine, “Milan’dan size bedelsiz geldim. 4 yıldır tüm gücümle oynadım. Kariyerime Galatasaray’da devam etmek istiyorum. Bana kolaylık sağlayın, evime dönmeme izin verin” dediği öğrenildi.

KAMPTAN AYRILARAK İTALYA'YA DÖNDÜ

Hakan Çalhanoğlu'nun daha sonra da ABD'deki Inter kampından ayrılarak İtalya'ya döndüğü belirtildi. Kulüp, milli futbolcunun sağ bacağındaki kas zorlaması nedeniyle tedavisine başlandığını duyurdu.

INTER BOŞLUĞUNU O İSİMLE DOLDURACAK

İtalyan basını, Hakan’ın ayrılığı durumunda Inter’in Parma’dan Adrian Bernabe’yi transfer etmeyi planladığını yazdı.