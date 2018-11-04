SPOR

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

İTALYA HABERLERİ  | 04.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan devinden ayrılacağı iddia edildi. Habere göre; Hakan Çalhanoğlu'na Leipzig ve Eintracht Frankfurt talip...

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Çalhanoğlu, şu anda formasını giydiği Milan’dan Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılabilir.

İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazeteleri arasında yer alan Tuttosport’un haberine göre Milan’da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun, devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

YENİDEN ALMANYA YOLCUSU
Milan’ın hocası Gattuso’nun 4-3-3 sistemine geçmesinin ardından yedek bıraktığı Hakan’ın, yeniden Almanya’ya dönebileceği yazıldı. RB Leipzig ve Frankfurt’un, 2017’de 21 milyon Euro’ya Bayer Leverkusen’den transfer edilen yıldız futbolcuya talip olduğu belirtildi.

1 GOL, 4 ASİSTLE OYNUYOR
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan’da toplam 14 maça çıktı. 1 gol atan ve 4 kez de asist yapan milli futbolcu, 951 dakika sahada kaldı. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu milan leipzig eintracht frankfurt

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