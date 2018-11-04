Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Çalhanoğlu, şu anda formasını giydiği Milan’dan Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılabilir.

İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazeteleri arasında yer alan Tuttosport’un haberine göre Milan’da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun, devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

YENİDEN ALMANYA YOLCUSU

Milan’ın hocası Gattuso’nun 4-3-3 sistemine geçmesinin ardından yedek bıraktığı Hakan’ın, yeniden Almanya’ya dönebileceği yazıldı. RB Leipzig ve Frankfurt’un, 2017’de 21 milyon Euro’ya Bayer Leverkusen’den transfer edilen yıldız futbolcuya talip olduğu belirtildi.

1 GOL, 4 ASİSTLE OYNUYOR

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan’da toplam 14 maça çıktı. 1 gol atan ve 4 kez de asist yapan milli futbolcu, 951 dakika sahada kaldı. (Fanatik)

