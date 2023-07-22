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  4. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yeni kurallarıyla şaşırttı! Türkan Şoray benzetmesi yapıldı

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yeni kurallarıyla şaşırttı! Türkan Şoray benzetmesi yapıldı

22.07.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, açıklamalarıyla da oldukça konuşuluyor. Son olarak çalışma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erçel'e Türkan Şoray kanunları benzetmesi yapıldı.

Hande Erçel, projelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve yaşadığı aşk ile konuşulmaya devam ediyor. Hakan Sabancı ile şu sıralar tatilde olan ünlü oyuncu, yeni çalışma şartlarını açıkladı.

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Son dönemde zayıflığı ve fit yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'den yeni bir açıklama geldi.

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Erçel, rol alacağı dizi ve reklam çekimlerine günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu.

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Dizi ve reklam çekimlerindeki çalışma saatleri ile ilgili yeni kurallarını açıklayan Erçel'e destek yağdı.

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Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmekte.

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2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” dizisiyle başladı.

2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakteri ile büyük çıkış yakaladı.


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