Küfür iddiası Aydınus'un başını yaktı! PFDK...

Türkiye Futbol Federasyonu, Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği iddia edilen hakem Fırat Aydınus'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Yaşanan tartışma nedeniyle yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan da PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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