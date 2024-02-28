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Hakem Halil Umut Meler'in darbedilmesine ilişkin davaya devam edildi

AA AA
28.02.2024 12:27
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Hakim, Meler'in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Söz alan sanık Can, seyirden men yasağının kaldırılmasını talep etti.

Can'ın avukatı da müvekkilinin Ankaragücü futbol takım sorumlusu olduğunu, işi gereği müsabakalara katıldığını anlattı.

Avukat, "Müvekkilim hakkında seyirden men yasağı vardır. Ancak kendisi müsabakalarda seyirci olarak değil, görevli olarak bulunmaktadır. Bu yasak, işi bakımdan engel olmaktadır, kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Koca'nın avukatı da bir sonraki celse tanıkların dinlenmesini istedi.

Avukatların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, kesin raporun tanzimi için Meler'in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun beklenilmesini talep etti.

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme, Meler hakkındaki kesin raporun tanzimi için Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun beklenilmesine karar verdi.

Can'ın, seyirden men yasağının kaldırılması talebinin reddedildiği duruşmaya, 26 Haziran'da devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Meler'in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

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