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Hakem Özdamar 3.kez yönetecek

09.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Hakem Özdamar 3.kez yönetecek

Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar, iki takımın da 3.kez maçını yönetecek.Süper Lig’in 18.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar bu sezon hem Hes Kablo Kayserispor’un hem de Yeni Malatyaspor’un 1 maçında görev yaptı.

Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar, iki takımın da 3.kez maçını yönetecek.
Süper Lig’in 18.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar bu sezon hem Hes Kablo Kayserispor’un hem de Yeni Malatyaspor’un 1 maçında görev yaptı. Ankara Bölgesi hakemi Erkan Özdamar, bugüne kadar Kayserispor’un da Yeni Malatyaspor’un da 2’şer maçında düdük çaldı. İki ekip de, Erkan Özdamar’ın yönettiği maçlarda 1’er galibiyet 1’er yenilgi elde etti. Erkan Özdamar, bu sezon Yeni Malatyaspor’un deplasmanda 3-0 kazandığı Fenerbahçe maçını yönetirken Kayserispor’un da deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Alanyaspor maçında düdük çalmıştı.
Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak müsabakada Özdamar’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın 4.hakemi olarak da Cihan Aydın görev üstlenecek.

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