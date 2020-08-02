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Hakkari belediyesi bayramda yoğun çalıştı

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:24 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir mesai harcadı.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir mesai harcadı. Yılın 365 günü 7/24 nöbet tutan itfaiye ekipleri bayramı caddelerde geçirdi.
Belediyenin tüm birimleri olduğu gibi itfaiye ekibi de Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun mesai harcadı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hakkarilililerin evde kalmayı tercih ettiği 2 gün boyunca itfaiye, kentin 15 değişik mahallesinde geceli ve gündüzlü olarak cadde ve yolları yıkama çalışmaları hiç aksatmadan sürdürdü. Esnafların kepenklerini dahi büyük bir özenle tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekibinin bayramda yoğun bir çalışma temposu sergilemesi vatandaşlardan tam not aldı.
Belediyenin, temizlik, kanalizasyon, içme suyu, fen işleri, park ve bahçeler birimindeki ekiplerde bayram boyunca hummalı bir çalışma sergiledi.

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